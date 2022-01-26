РИАМО - 26 янв. В столице в 2021 году выдали 41,7 тыс. льготных ипотечных кредитов. Их общий объем составил 241,6 млрд руб. Такие цифры озвучил заммэра Москвы Владимир Ефимов, сообщает 26 января официальный портал комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Программа льготной ипотеки стартовала в стране весной 2020 года.

«Москва традиционно является лидером по выданным ипотечным кредитам – на ее долю приходится 25,2% от общей суммы в стране. Всего в столице с начала действия программы выдано 90,3 тысячи кредитов на сумму 511 млрд руб.», — сказал Ефимов.

С 1 июля прошлого года условия программы изменились. Ставку кредита повысили с 6,5% до 7%. Максимальный размер был установлен в 3 млн рублей. Ранее для столицы он составлял 12 млн руб.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что, несмотря на изменения, программа остается востребованной. Льготная ипотека является привлекательным инструментом для заемщиков, которые могут внести высокий первоначальный взнос.