РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 янв. В подмосковном Домодедове полицейские раскрыли кражу телефона, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу Домодедово.

В дежурную часть полиции поступило заявление от 30-летней уроженки одной из соседних республик о хищении ее телефона из гостиничного номера на ул. Новостройка. Сумма материального ущерба составила 98 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установили и задержали 31-летнего жителя города Люберцы. Похищенный телефон возвращен владелице.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.