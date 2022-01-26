Государственная дума ужесточила ответственность для лихачей на дорогах — с этого года нарушение правил дорожного движения в некоторых случаях может привести к реальному тюремному сроку. Кому грозит уголовная ответственность за нарушение ПДД и что о нововведениях думают адвокаты, узнал обозреватель РИАМО.

Новая статья УК РФ

10 января вступили в силу поправки, ужесточающие наказание для лихачей на дорогах. В Уголовном кодексе появилась новая статья 264.2 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

В соответствии с поправками, если гражданин уже превышал скорость передвижения на величину более 60 км/ч или выезжал на полосу встречного движения или трамвайные пути (за исключением случаев объезда препятствия) и несет административное наказание за повторное совершение этих же нарушений, еще одно превышение скорости или выезд на встречную полосу могут привести к тюремному сроку.

Действие этой статьи не распространяется на нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме специальными фото- и видеофиксаторами. Повторное привлечение по этой же статье грозит более жестким наказанием.

Народный контроль: как россияне смогут фиксировать нарушения ПДД с помощью приложения>>

От штрафа до уголовного срока

Любителей быстрой езды без прав могут наказать штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также за повторное нарушение скорости движения или очередной выезд на встречную полосу могут грозить обязательные работы на срок до 480 часов с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности и вести определенную деятельность на срок до трех лет.

Максимальное наказание для лихачей — лишение свободы на срок до двух лет с ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Тем же, кто уже имеет судимость по статье 264.2 УК РФ, но продолжает лихачить на дорогах, может грозить штраф до 500 тысяч рублей или в размере дохода за период до трех лет, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет, лишение свободы на срок до трех лет. Все эти наказания сопровождаются запретом вести определенную деятельность и занимать определенные должности на срок до шести лет.

Перспективы отмены обязательного техосмотра: станет ли больше аварий на дорогах>>

А как за рубежом?

Член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй отмечает, что новый российский закон далеко не самый суровый, по сравнению с зарубежными.

«Так, например, в Германии за нарушение ПДД дают уголовный срок от шести месяцев до года, в Испании — до года, плюс с нарушителя взимают крупный штраф. При этом в случае его неоплаты нарушителю начисляют пеня в размере до 400 евро в сутки», — говорит Зуй.

В США штрафы для водителей составляют до 2000 долларов, а уголовный срок составляет до пяти лет лишения свободы.

В Саудовской Аравии наказание для водителей, которые создают опасность для остальных участников движения, состоит из денежной части, 20 дней тюрьмы и 20 ударов палками.

«Боятся, что права придется покупать»: москвичи о сдаче экзамена в ГИБДД по новым правилам>>

Требуется доработка

Привлечь водителя к ответственности по новой статье можно лишь в случае, если нарушение зафиксирует сотрудник ГИБДД. Если же нарушение зафиксирует камера наружного видеонаблюдения, то статья работать не будет. Адвокат Ирина Зуй считает, что в этом главный ее недостаток.

«Очень жаль, что показания камер автоматической фиксации не будут учитывать. Все мы знаем, что сотрудников ГИБДД на трассах немного», — говорит адвокат.

По словам Зуй, ошибочные фотофиксации случаются, нередко злоумышленники используют номера-двойники. Однако в каждом конкретном случае обвиняемый мог бы доказать, что камеры зафиксировали не его машину.

Член Московской областной коллегии адвокатов Иван Дощенко предлагает задуматься о пожизненном лишении водителей-лихачей права управления транспортными средствами.

«Такая мера станет промежуточным наказанием между лишением прав на определенный срок и лишением свободы», — говорит адвокат.

Шумомеры и штрафы за отсутствие глушителя: как в Москве планируют снизить шум на дорогах>>