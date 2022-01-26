РИАМО - 26 янв. Роспотребнадзор опечатал заведение «МосКальян», которое находится в Басманном районе столицы, из-за выявленных нарушений мер против коронавируса, сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

«Специалистами <…> был проведен осмотр кальянной «МосКальян» по адресу: Большой Спасоглинищевский пер., д. 3, корп. 5. В ходе осмотра было установлено, что кальянная продолжает функционировать в нарушение сохраняющегося запрета на курение кальянов в общественных местах», - отметил Мустафаев.

Он напомнил, что данный запрет был введен в городе указом мэра Москвы от 25 марта 2020 года.

По его словам, в помещении кальянной обнаружили несколько грубых нарушений санитарного законодательства. Так, работники были без масок, не соблюдался порядок проведения дезинфекции помещений и поверхностей.

Специалист-эксперт уточнил, что за выявленные нарушения заведению грозит приостановление деятельности на срок до 90 дней. Решение об этом может быть принято по решению суда.

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