РИАМО - 26 янв. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение выделить земельный участок площадью 2,9 га в поселении Сосенское для размещения коммунальной и коммерческой инфраструктуры. Суммарная площадь будущих объектов составит 30 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На выделенных площадях одобрено размещение рынков и магазинов, объектов коммунального, бытового и ветеринарного обслуживания, АЗС, а также автомойки автосервиса и складов. Кроме того, для обеспечения жилой застройки там планируется разместить котельную, локальные очистные сооружения и канализационно-насосную станцию.

Благодаря этим изменениям в правила землепользования и застройки жилые дома рядом с этой территорией будут обеспечены необходимой коммунальной и коммерческой инфраструктурой.

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