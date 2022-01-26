РИАМО - 26 янв. Ко Дню студента соцсеть «Одноклассники» и исследовательский центр ResearchMe провели опрос интернет-пользователей об их студенчестве. Почти две трети респондентов (60%) заявили, что студенческие годы были для них лучшим периодом в жизни, сообщает пресс-служба ОК.

Самыми запоминающимися событиями времен учебы в вузах участники опроса назвали вручение диплома (40%), прохождение студенческой практики (37%) и выезды «на картошку» (36%).

О том, что высшее образование может поспособствовать карьерному успеху, заявил 61% респондентов. Остальные 39%, наоборот, уверены, что высшее образование не гарантирует карьерного роста.

Крепкую дружбу со времен студенчества поддерживают 83% опрошенных. Еще больше, 85%, заявили, что состоят в друзьях с одногруппниками в соцсетях.

Еще во время обучения участники пользовались соцсетями для общения в мессенджере (26% респондентов), обмена фотографиями (21%) и общения в группах по интересам (19%).

За время студенчества 55% участников опроса получили полезные знания и навыки, 38% респондентов нашли друзей, а 36% получили яркие эмоции. Каждый пятый участник опроса смог найти хорошую работу, 19% обрели полезные знакомства, а любовь – 11%.

Также результаты исследования показали, что 66% опрошенных готовили перед экзаменами шпаргалки. Чаще всего респонденты признавались в том, что писали шпаргалки от руки (64%). Кроме того, они пользовались шпаргалками-гармошками (39%), распечатками с мелким шрифтом (17%) и электронными устройствами (17%).

Всего участниками опроса стал 1 151 пользователь русскоговорящего сегмента интернета старше 18 лет. Исследование проводилось с 19 по 23 января.