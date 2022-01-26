РИАМО - 26 янв. В ночь на среду в столице выпало до 5 мм осадков, что составляет около 12% январской нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«По показаниям станции на ВДНХ, за минувшую ночь выпало 3 мм, в Тушине - 4, а в Зеленограде - до 5 мм осадков», — сказала Позднякова.

По словам Позняковой, месячная норма осадков в январе составляет 42 мм. Она добавила, что в среду в течение дня из-за колебаний атмосферного давления продолжения снегопада не ожидается. ​

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до 00:00 28 января.