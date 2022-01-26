РИАМО - 26 янв. Более 36 тыс. студентов из 125 вузов столицы пользуются мобильным приложением «Зачетная Москва», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Молодежь Москвы живет в ритме современного мегаполиса, в режиме многозадачности и стремления к развитию и самореализации. Приложение разработали для такой современной и активной аудитории и запустили в ноябре 2019 года», — отметила глава комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Она добавила, что с момента запуска приложения вышло более 600 общеобразовательных тестов, анонсы 400 крупных онлайн- и офлайн-мероприятий с возможностью регистрации, проведены сотни опросов и конкурсов.

«Зачетная Москва» помогает студентам узнать, когда и где пройдет интересное мероприятие, а также проверить свои знания. Недавно в приложении появилась возможность сохранять актуальную информацию в раздел «Избранное». Информацию о событиях, которые уже прошли, можно посмотреть в «Архиве».

За прохождение в приложении заданий и опросов пользователям начисляют баллы. Накопленные баллы можно обменивать на подарки, например, на свитшот, блокнот, ланч-бокс, билеты на мероприятия и многое другое.