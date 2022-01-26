РИАМО - 26 янв. Предприниматели теперь могут оплачивать необходимые платежи на портале mos.ru, в сервисе «Мои платежи». Раньше они могли только искать и просматривать счета без возможности оплаты, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

«Электронными услугами и другими возможностями портала mos.ru пользуется уже более 400 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Благодаря новой функции им больше не нужно переходить на другие онлайн-ресурсы, чтобы оплачивать текущие счета. Теперь это можно сделать через корпоративный кабинет в любое удобное время», — уточнила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Для того чтобы оплатить счет, предприниматели должны зайти в раздел «Мои платежи». Там доступно для оплаты свыше 3 тыс. видов счетов. Например, можно будет оплатить аренду нежилых помещений, которые относятся к объектам культурного наследия.

Также можно погасить задолженность по договорам купли-продажи, оплатить торговые сборы, транспортные налоги и так далее. При этом перечень услуг, которые можно будет оплатить на mos.ru, будет расти.

Новая услуга доступна как для юрлиц, так и для индивидуальных предпринимателей с корпоративным кабинетом на mos.ru.