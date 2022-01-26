РИАМО - 26 янв. Интервалы движения трамваев в столице в 2021 году на 75% участков были меньше 4 минут, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Такого результата удалось добиться благодаря переходу трамваев в управление метро.

В последние годы парк трамваев был масштабно обновлен. За 5 лет поступил 461 современный трамвай, было добавлено 30 тыс. новых пассажирских мест. Контракты жизненного цикла обеспечивают полный контроль над техникой все время. Производитель проводит ремонт и сервисное обслуживание в течение 30 лет.

Интервал движения трамваев в 4 минуты является одним из самых низких в мире. Так, в Гонконге он составляет 10,5 минут, в Париже – 9,5 минут, в Сиднее – 8 минут.

ГУП «Московский метрополитен» использует свои технологии в обслуживании трамвайной сети. Ремонт проходит без закрытия линий по будням. В 2022 году планируется 70% капремонта путей провести хозяйственным способом, то есть силами метро, чтобы работы прошли быстрее.

В этом году также намерены обновить 20 стрелочных переводов, порядка 90 км контактной сети и питающих кабелей.