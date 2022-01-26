РИАМО - 26 янв. Работы по строительству участка Северо-Восточной хорды (СВХ), который расположен от Лухмановской улицы столицы до границ с Подмосковьем, сделаны более чем наполовину, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сегодня движение на Северо-Восточной хорде уже открыто по 8 участкам, в настоящий момент работы продолжаются на двух участках: от Ярославского до Дмитровского шоссе и от улицы Лухмановской до границ с Московской областью», – уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, участок трассы, который находится между Ярославским и Дмитровским шоссе построили на 85%. Там окончено бетонирование опор эстакады длиной 2,4 км.

«Дорога от Лухмановской улицы до границ с Московской областью сейчас построена более чем наполовину – идет устройство дорожного полотна и коммуникаций, строительство пешеходных переходов», – сказал заммэра.

Он напомнил, что хорда будет соединять трассы М-11 «Нева» и строящуюся скоростную дорогу М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань.

После запуска СВХ в мегаполисе уменьшится транспортная нагрузка на вылетные магистрали, центр столицы, МКАД и ТТК в восточном секторе. Еще данная трасса обеспечит транспортное обслуживание 10 реорганизуемых промзон, расположенных на востоке и юго-востоке города.