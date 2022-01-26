РИАМО - 26 янв. На территории Подмосковья и Москвы объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, он будет действовать до 00:00 28 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности погоды действует в Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской областях Центрального федерального округа.

В среду в регионе будет наблюдаться облачная погода, пройдет небольшой снег, прогнозируется гололедица. Температура составит от минус 6 до минус 4 градусов.

Облачная погода и гололедица сохранятся 27 января. Также в регионе будет преимущественно без осадков. Температура ночью ожидается минус 11 – минус 9 градусов, днем – от минус 7 до минус 5.