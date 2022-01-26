РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. В микрорайоне Климовск Подольска на ж/д станции Гривно закрыли сход с железнодорожного моста на путь №1 от Москвы для прохода пассажиров, сообщает администрация округа.

Это связано с обследованием схода и проведением ремонтных работ. Ориентировочные сроки окончания ремонта - 28 февраля текущего года.

Пассажиры к платформе от Москвы теперь могут пройти только через подземный переход с выходами на улицы Железнодорожная и Товарная.