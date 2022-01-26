РИАМО - 26 янв. В связи с большим потоком желающих сделать бесплатный тест на Covid-19 7 пунктов экспресс-тестирования из вестибюлей метрополитена и транспортно-пересадочных узлов в Москве переехали на новые адреса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Количество желающих сделать бесплатный экспресс-тест на инфекцию в общественных местах выросло за неделю более чем втрое.

Для экономии времени можно онлайн заполнить заявку на сайте «ЕМИАС.Инфо». Там необходимо указать все личные данные, после чего сформируется QR-код заявки. В течении 2 дней, кроме дня подачи, заявитель сможет сдать тест.​

Теперь пройти тестирование можно будет в офисах «Мои документы» и торговых центрах:

— центр госуслуг района Головинский (Головинское шоссе, дом 5);

— центр госуслуг района Донской (5-й Донской проезд, дом 15, строение 8);

— центр госуслуг района Черемушки (Новочеремушкинская улица, дом 55, корпус 2);

— торгово-выставочный комплекс «Тишинка» (Тишинская площадь, дом 1, строение 1);

— торговый центр «Пятая Авеню» (улица Маршала Бирюзова, дом 32);

— торговый центр «Атриум» (улица Земляной Вал, дом 33);

— торговый центр «Универмаг «Московский» (улица Коровий Вал, дом 1А, строение 1).

В Москве за 2 недели зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Число заболевших увеличилось в 5 раз.

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