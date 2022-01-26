РИАМО - 26 янв. Сотрудники ДПС в Лосино-Петровском сопроводили машину с беременной, у которой начались роды, до перинатального центра, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Павла Просветова и старшего лейтенанта полиции Николая Лазарева на дороге в Лосино-Петровском увидели мужчину, стоявшего на обочине около машины. Он сообщил полицейским, что в его авто находится супруга, у которой начались роды, а мужчина не может сам доставить ее в больницу.

Просветов и Лазарев приняли решение сопроводить супругов в перинатальный центр. По пути состояние беременной стало хуже, экипаж экстренно остановился. Муж женщины при помощи полицейских принял роды. После рождения ребенка инспекторы ДПС сопроводили родителей в больницу. Мама с новорожденным были переданы медикам.

Во время выписки семья поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за помощь, а полицейские вручили родителям малыша детское кресло в авто.