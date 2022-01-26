РИАМО - 26 янв. Из-за роста нагрузки на врачей в столичных поликлиниках горожан попросили отложить плановые визиты в медучреждения на 2-3 недели, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

В мегаполисе за 2 прошедшие недели отмечен сильный рост заболеваемости Covid-19 и ОРВИ - в 5 раз.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщал, что в Москве доминирует штамм омикрон, но большую часть тяжелых пациентов госпитализируют с дельтой. Также количество обращений в поликлиники выросло в 4 раза.

Плановую госпитализацию детей закрыли в Москве на 3 недели из-за эпидемиологической ситуации.

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