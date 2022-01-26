РИАМО - 26 янв. Специалисты отреставрируют усадьбу XIX века на улице Большая Полянка в Москве. На объекте обновят фасад, вход, крыше и интерьер помещений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Усадьба XIX века на Большой Полянке является украшением этого района. При согласовании документации Мосгорнаследие внимательно рассмотрело проект предполагаемых работ по сохранению. Памятник ждет комплексная реставрация, в ходе которой ему вернут исторический облик», — отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Во время проведения работ специалисты будут стремиться сохранить уникальный архитектурный декор усадьбы. В частности, внимание уделят элегантным наличникам, пилястрам с коринфскими капителями, аттикам и карнизам.

Также будут обновлены фасады и их декоративные элементы, венчающий карниз и цоколь. Кроме того, планируется отреставрировать каменную ограду, над входом установить козырьки и воссоздать чугунные ворота.

Реставрация коснется и интерьеров усадьбы. Так, на крыше строения будет установлено новое металлическое покрытие. Еще специалисты обновят систему водостока, дымовые трубы и слуховое окно.

В строении самой усадьбы будут отреставрированы стены, потолки, исторические лестницы и кирпичные своды Монье. В ходе работ будут частично демонтированы современные перегородки на этажах. Также специалисты воссоздадут двери и обновят интерьер, его изменят в соответствии с функциональным назначением помещений.​

Всего в Москве за год было отреставрировано свыше 170 памятников архитектуры. Одним из крупнейших стал дом культуры «ГЭС-2».