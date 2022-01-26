РИАМО - 26 янв. Власти столицы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские городские больницы на 3 недели, чтобы уменьшить риск инфицирования Covid-19 наиболее уязвимых категорий детей, сообщается на сайте московского Депздрава.

Количество заболевших коронавирусом детей в мегаполисе за 2 недели увеличилось в 14 раз.

Данное решение не распространяется на плановую помощь юным пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями, им будет проводиться противоопухолевое лечение. Еще приостановка госпитализации не касается детей с другими заболеваниями или состояниями, которые не допускают промедления в оказании медпомощи.

Также в мегаполисе экстренную медпомощь будут оказывать всем юным пациентам в полном объеме, в данном вопросе исключений нет.

Жителей Москвы попросили отнестись с пониманием к принятым вынужденным мерам, которые направлены на обеспечение безопасности маленьких пациентов, стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией.

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