РИАМО - 26 янв. В России вступили в силу новые правила оформления и прохождения карантина для контактировавших с зараженными коронавирусом. Изменения были приняты по постановлению главного государственного врача, сообщает оперштаб Москвы.

Новые правила распространяются на всех, кому было выдано предписание Роспотребнадзора до 26 января. В этом случае действие предписания истекает через 7 дней с даты выдачи постановления, при этом дата истечения карантина не учитывается. Кроме того, больничный тоже будет оформляться на 7 дней с момента последнего контакта.

Если же гражданину с 15 по 21 января включительно был оформлен больничный по контакту с заболевшим коронавирусом, он автоматически будет продлен 27 января. Таким образом, жители смогут заранее подготовиться к возвращению к работе с 28 января.

Если же больничный был оформлен после 21 января, то он будет закрыт на 7 день. В случае карантина больничный всегда закрывается дистанционно, приходить в поликлинику или посещать врача не нужно. А сам документ будет автоматически направлен работодателю.

Решение о сокращении карантина по контакту с зараженными Covid-19 распространяется на классы школ и группы детских садов, где карантин был установлен ранее и уже длится в течение 7 и более дней. В их случае возвращение к очным занятиям возможно 26 или 27 января в зависимости от решения руководства учебного учреждения. При этом родители учащихся могут попросить продлить действующий карантин до предписанных ранее 14 дней.

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