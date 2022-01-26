РИАМО - 26 янв. В столице отметили сильный всплеск заболеваемости коронавирусом среди детей, за прошедшие 2 недели число заболевших детей увеличилось с 2 тыс. в неделю до 28 тыс. Об этом сообщается на сайте столичного Депздрава.

При этом порядка 50% госпитализированных с инфекцией детей – это переводы из других больниц, где юные пациенты проходили плановое лечение по иным заболеваниям.

Среди детей и взрослых за 2 недели количество заболевших Covid-19 и ОРВИ выросло в 5 раз.

С учетом стремительного распространения штамма инфекции омикрон, который доминирует в структуре заболеваемости, основная нагрузка по приему пациентов ложится на амбулаторное звено. Городские поликлиники обеспечивают лечением свыше 90% Covid-пациентов и заболевших простудой.

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