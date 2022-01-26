РИАМО - 26 янв. В стране заболеваемость коронавирусом за неделю выросла вдвое, при этом 70% заболевших были непривиты, пишет газета «Известия».

«Во всех регионах, к сожалению, где были сняты ограничения раньше, мы видим очень стремительный рост (заражения инфекцией – ред.). Значительно более стремительный, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются», – отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что в некоторых российских регионах эпидемиологическая ситуация по Covid-19 сильно осложнилась. Например, в Якутии у врачей нет возможности принять всех Covid-пациентов, люди стоят в очереди на улицах.

«Нужно срочно возвращать в регионах ограничения — повсеместный масочный режим, дистанционное обучение и работа, усиление вакцинации и повышение охвата тестирования», – сказал врач.

По его словам, даже детские сады в стране уже начали уходить на карантин из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Но в ряде случаев момент упущен: все ограничения нужно было вводить до наступления омикрона», – считает Крючков.

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