РИАМО - 26 янв. Открылась регистрация на участие в VIII Всероссийской олимпиаде вожатых, ее организует «Мосгортур», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Профессия вожатого — это хороший старт карьеры, причем не только для педагогов. Работа вожатым позволяет развить гибкие навыки и раскрыть творческие способности. Поэтому мы видим, как с каждым годом растет интерес к вожатскому движению и конкурсам профессионального мастерства», — пояснила заместитель гендиректора «Мосгортура» Юлия Силенко.

Она добавила, что каждый год на олимпиаду поступает более тысячи заявок, расширяется география конкурса. В текущем году немного была усовершенствована система отбора, теперь участие могут принять только опытные вожатые.

С 1 марта по 3 апреля пройдет заочный этап конкурса, на котором участников ждут два здания на внимание и нахождение общего языка с детьми.

В финал пригласят только 14 вожатых, которые лучше остальных справятся с заданиями. Финал пройдет в подмосковном лагере «Радуга». Финалисты пройдут 8 испытаний на знание педагогики, эрудированность, креативность, навыки игротехники и умение работать в команде.

В качестве жюри будут выступать профессионалы детского отдыха и сами дети. Победитель получит звание «Лучший вожатый России» и призы от «Мосгортура», а также партнеров конкурса.​