РИАМО - 26 янв. Вечером в среду в Москве прогнозируются пробки в 7 баллов из 10 возможных. Основными причинами образования заторов на дорогах могут стать строительные работы, гололедица и мелкие аварии, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас загруженность дорог города оценивается в 3 балла. Дорожное движение ограничено из-за проведения строительных работ на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Рижской и Лужнецкой эстакадах.

С основными затруднениями автомобилисты столкнутся в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

При перемещении по центру мегаполиса жителям и гостям столицы рекомендуют пользоваться метро. По вылетным магистралям с выделенными полосами наиболее быстро можно будет добраться до мест назначения на такси и наземном общественном транспорте.