РИАМО - 26 янв. Ученые Кентского и Франкфуртского университетов провели исследование противовирусных препаратов, чтобы выяснить их эффективность в борьбе с омикрон-штаммом. Они определили 8 лекарств, которые показали свою эффективность, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперты выяснили, что омикрон оказался восприимчив к следующим препаратам: нирматрелвир, нафамостат, апротинин, активный метаболит молнупиравира, фавипиравир, ремдезивир, рибавирин и камостат.

Кроме того, ученые нашли объяснение более легкому протеканию заболевания омикроном по сравнению с другими штаммами. Оказалось, что эта мутация особенно чувствительна к подавлению интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма.

Количество заболевших коронавирусом выросло в России в 2 раза за неделю, также выявили увеличение числа бессимптомных больных.

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