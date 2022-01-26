РИАМО - 26 янв. Утром в среду в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали 46 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внукове задержали 10 рейсов, 4 отменили. В Домодедове задержали 5 рейсов, отмен нет. В Шереметьеве задержали 10 рейсов, отменили 17.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там задерживается 1 рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.