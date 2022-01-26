РИАМО - 26 янв. В Подмосковье и Москве в среду будет облачно, местами пройдет снег, максимальная температура воздуха составит минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день погоду в регионе будет определять тыловая часть циклона. Температура воздуха в столице составит от минус 6 до минус 4 градусов, в Подмосковье - от минус 9 до минус 4.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное составит 749 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 75%.

С медицинской точки зрения такая морозная погода считается вполне комфортной. Но могут быть реакции на погоду у людей с хроническими болезнями или у тех, кто недавно перенес обострение заболевания.