РИАМО - 25 янв. Московская городская дума не обсуждала и не принимала решений по переименованию Ленинского проспекта, сообщили в пресс-службе столичного парламента.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Мосгордуме поднимался вопрос о переименовании Ленинского проспекта. К примеру, поступали предложения переименовать его в проспект Высоцкого, проспект Науки или в проспект Гагарина. Также якобы были предложения от депутатов назвать проспект в память о Юлии Началовой.

«Информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности. Никаких официальных обсуждений по данному вопросу не было», - сказали в пресс-службе.

По словам председателя столичного парламента Алексея Шапошникова, согласно городскому закону «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы» наименование и переименование улиц находится в компетенции правительства Москвы (ст. 6 и 15).