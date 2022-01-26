РИАМО - 26 янв. В 2021 году в столице было собрано свыше 1 млн тонн вторсырья, что является рекордным показателем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«За прошлый год при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1 млн тонн вторсырья, что на 18% больше аналогичного предыдущего показателя», - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что эта тенденция говорит о том, что стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами в Москве выбрана оптимально правильно. Более того, эта система получила одобрение и поддержку москвичей.

«Главная задача, которую мы поставили на первом этапе, сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому была выбрана простая двухконтейнерная система», - сказал заммэра.

Сейчас в городе есть все необходимые условия, чтобы сортировать мусор. Во дворах мегаполиса расположено более 22 тыс. контейнерных площадок, установлено свыше 60 тыс. брендированных контейнеров. ​