РИАМО - 26 янв. В среду 69 лет исполняется известному ученому, почетному гражданину Подмосковья Борису Обносову.

Он родился 26 января 1953 года в Москве. В 1976 году окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе по специальности «летательные аппараты», в 1983 году – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «прикладная математика». Начал трудовой путь инженером кафедры 606 МАИ.

С 1976 по 1993 годы Обносов был аспирантом, младшим научным сотрудником, ведущим научным сотрудником кафедры 606 МАИ. С 1994 по 1998 годы Обносов находился на дипломатической работе.

С 1998 по 2003 годы он был заместителем гендиректора федерального государственного унитарного предприятия «Российские технологии», заместителем генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Промэкспорт – оборонные технологии», советником генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Промэкспорт», советником генерального директора, затем – начальником департамента оборонных технологий и космоса федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт».

Благодаря практической и научной деятельности Обносова создана одна из основных успешно развивающихся объединенных структур оборонно-промышленного комплекса России – корпорация «Тактическое ракетное вооружение», в рамках которой объединены научно-исследовательские, конструкторские и производственные предприятия.

С 2003 года и по настоящее время Обносов является гендиректором АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Обносов является известным ученым, организатором создания и производства авиационных управляемых средств поражения всех классов и назначений для Военно-воздушных сил, а также морского подводного оружия для Военно-морского флота страны. Более 16 лет проработал в Московской области на государственном предприятии оборонного значения в Королеве.

Обносов - действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского и Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, профессор. Автор более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники.

Он также является членом научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Возглавляет совет директоров организаций оборонно-промышленного комплекса Московской области.

Обносов награжден орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, ведомственными наградами и наградами Московской области. Лауреат государственной премии в области науки и технологий, двух премий правительства Российской Федерации в области науки и техники. Почетный гражданин города Королева.

В декабре прошлого года ему присвоили звание Героя России за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности.

Постановлением губернатора Московской области от 29 августа 2019 года №401-ПГ Обносову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».