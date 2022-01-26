РИАМО – 26 янв. В среду в столичном парламенте пройдет первое заседание весенней сессии 2022 года. В ходе него рассмотрят 3 законопроекта и 6 проектов постановлений Мосгордумы, сообщается на сайте городского парламента.

Так, в ходе заседания планируют рассмотреть проекты постановлений о назначении мировых судей, законопроект о внесении изменений в закон о контроле за использованием объектов недвижимости. Кроме того, планируется рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон об организации местного самоуправления.

В ходе заседания также рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон о праздниках и памятных датах столицы.

В рамках заседания также планируется рассмотреть проект обращения столичного парламента «О включении города Москвы в границах Камер-Коллежского вала в перечень исторических поселений федерального значения».

Заседание столичного парламента начнется в 10:00.