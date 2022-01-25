РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Студенты поучаствовали в дискотеке «Зажигай» под известные современные треки, а также в конкурсе селфи на льду. Мероприятия прошли во вторник на катке в центральном парке «Пехорка» Балашихи, для всех студентов вход на мероприятие был бесплатным, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

День российского студенчества традиционно отмечается в стране 25 января. В этом году в Подмосковье в честь праздника подготовили обширную программу: в муниципальных парках региона проходят дискотеки на льду, рок-концерты, студенческие квесты, огненные шоу и другие мероприятия.

«Сегодня у нас замечательный праздник-День студента. Мы решили, что будет очень здорово организовать на нашем катке зажигательную дискотеку с DJ, чтобы создать хорошее настроение студентам и всем посетителям катка. А также устроили конкурс селфи на льду»,- сказала заведующая отделом по организации культурно-досуговой деятельности объединенной дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

Она отметила, что снимки нужно было опубликовать в своем Instagram-аккаунте, отметить аккаунт @parkibalashihi и сделать хештег #студентывПехорке.

По ее словам, победителем стала @kristmatsoi, получившая большее число лайков. Девушка выиграла сертификат на посещение катка в парке «Пехорка».

«Всех студентов еще раз поздравляем с праздником, желаем «хорошо» и «отлично» в зачетках и побольше «автоматов»,- заключила Лелифановская.

Вход на мероприятие при предъявлении студенческого билета был свободный.

16-летняя студентка колледжа дизайна и декоративного искусства МГХПА им. С.Г. Строганова Лена Ларина в последний раз каталась на коньках в 3 классе, а сегодня решила День студента отметить именно на катке в парке «Пехорка».

«Я здесь впервые. Подруга вытащила меня сюда покататься. Здесь очень здорово! Сегодня еще и Татьянин день, а у меня бабушка - Татьяна, поэтому этот праздник мы каждый год отмечали вместе, а с этого года и я присоединилась к празднику, так как стала студенткой-первокурсницей и решила отметить День студента на льду!» - пояснила Ларина.

19-летняя студентка Московского государственного областного университета Настя Крутякова тоже пришла на каток с подругой - 19-летней Леной Балашовой.

«Нам понравилось здесь, тем более, радует, что для студентов вход был бесплатным. Это дает дополнительную возможность всем нам покататься вместе, отдохнуть, повеселиться, хорошо провести время! Здесь было весело! Всех с Днем студента!» - заключила Крутякова.