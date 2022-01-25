РИАМО - 25 янв. Студенты, обучающиеся в московских вузах, активно участвуют в жизни города. Они поддерживают экологические, благотворительные, волонтерские проекты, а еще пришли на помощь в пик пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что сейчас студенты медвузов работают в поликлиниках и больницах города. При этом Москва дает все возможности для получения знаний и карьерного роста.

«На высокотехнологичных предприятиях в технополисе «Москва» студентов ждут на стажировки. В прошлом году их прошли больше 240 молодых специалистов. Работает проект по трудоустройству учащейся молодежи «Вработе», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Он напомнил, что в столице с успехом работает проект Добровольного квалификационного экзамена. За пять лет больше 420 его победителей трудоустроены и приняты на оплачиваемую стажировку.

Также в городе проходят конкурсы для талантливых специалистов разных направлений, а еще работают «Стартап-школа МБМ», академия инноваторов.

«Москва поддерживает молодежные инициативы НКО. Например, движение «Российские студенческие отряды» на гранты от города будет развивать ресурсный центр, который поможет 1,5 тысячам студентов получить первый трудовой опыт», - резюмировал столичный градоначальник.

25 января в России отмечают День студента.

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