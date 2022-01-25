РИАМО - 25 янв. Студенты, обучающиеся в московских вузах, активно участвуют в жизни города. Они поддерживают экологические, благотворительные, волонтерские проекты, а еще пришли на помощь в пик пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что сейчас студенты медвузов работают в поликлиниках и больницах города. При этом Москва дает все возможности для получения знаний и карьерного роста.
«На высокотехнологичных предприятиях в технополисе «Москва» студентов ждут на стажировки. В прошлом году их прошли больше 240 молодых специалистов. Работает проект по трудоустройству учащейся молодежи «Вработе», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».
Он напомнил, что в столице с успехом работает проект Добровольного квалификационного экзамена. За пять лет больше 420 его победителей трудоустроены и приняты на оплачиваемую стажировку.
Также в городе проходят конкурсы для талантливых специалистов разных направлений, а еще работают «Стартап-школа МБМ», академия инноваторов.
25 января в России отмечают День студента.
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