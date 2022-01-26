РИАМО – 26 янв. Во всем мире в этот день таможенники отмечают профессиональный праздник. В России эту дату раньше называли Ермиловым днем, 26 января предсказывали погоду по приметам, основанным на поведении кошек.

Международный день таможенника

26 января во всем мире таможенники отмечают свой профессиональный праздник. Событие начали отмечать в 1983 году. Это было приурочено к 30-летию Всемирной таможенной организации.

Всемирная таможенная организация была образована для гармонизации и унификации таможенных систем, улучшения таможенных технологий и законодательства. Организация разрабатывает международные инструменты, конвенции по классификации товаров, правилам происхождения товаров, по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере и т. д.

Россия стала участником Всемирной таможенной организации в 1992 году.

Ермилов день

Этот день получил такое название в честь дня памяти мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских.

По народным традициям этот день в случае холодов нужно было проводить дома. Говорили: «Ерема на печи – болезнь одолей и больше не болей».

Кроме того, было принято в этот день особенно внимательно следить за котом, который живет дома. Если кот сворачивался клубком и прятал мордочку, значит, стоило ждать морозов. Кроме того, верили в приметы, что если кошка катается по половицам, то можно ждать тепла, а если кот дерет стену, то стоит ждать ненастья.

День Австралии

26 января отмечается День Австралии. Праздник установлен в честь начала освоения континента европейцами.

Изначально в Австралии этот праздник отмечали как День первой высадки. Затем в честь этой даты государственным служащим начали давать выходной, потом день отдыха начали давать и сотрудникам общественных организаций, банков. К 1935 году вся страна отмечала такой праздник, как День Австралии.

Жители Австралии широко отмечают праздник своей страны. Коллеги австралийцев, которые работают за границей, дарят им в этот день подарки.

Именины

26 января именины отмечают Максим, Афанасий, Петр, Яков и Марфа.