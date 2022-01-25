РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно со студентами Люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина провели акцию «Студенты за безопасность на дороге» и напомнили водителям о правилах безопасности дорожного движения, говорится в сообщении ведомства.

Акцию провели в День российского студенчества.

Сотрудники Госавтоинспекции разобрали со студентами сложные ситуации на дороге, актуальные в зимний период. Всем участникам мероприятия вручили световозвращающие наклейки.