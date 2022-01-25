РИАМО - 25 янв. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии проектной документации проблемному многоквартирному дому в ЖК «Парк Апрель» в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дом расположен на ул. Декабристов, корпус 37. Возводить его начали в 2019 году. Свои квартиры дольщики должны были получить в конце 2020 года, но у застройщиков возникли проблемы, строительство велось низкими темпами.

«Главгосстройнадзор взял завершение строительства на особый контроль. Застройщик АО «СЗ «ПКС Девелопмент» на еженедельной основе предоставлял в отдел контроля данные по динамике строительной готовности, финансовым вложениям в строительство. Сотрудниками Главгосстройнадзора Московской области ежедневно осуществлялся мониторинг количества рабочих на объекте, контроль за графиком производства работ», - прокомментировал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Строительство закончено. В правах восстановят 194 дольщиков.

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