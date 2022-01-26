РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Жителей Балашихи в среду пригласили поучаствовать в общественных обсуждениях благоустройства пруда в микрорайоне Ольгино, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие состоится в 17:00 в общественно-политическом центре в микрорайоне Железнодорожный по адресу: улица Октябрьская, 11. В общественных обсуждениях примут участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и заместитель главы Балашихи Михаил Объедков.

Пруд на улице Главной победил в рейтинговом голосовании, которое провели в июне 2021 года. Теперь предстоит провести его благоустройство.

Водоем расположен между многоэтажным жилым домом, частным сектором и спортивным стадионом. Основные минусы территории сегодня: отсутствие организованной зоны отдыха у воды; существующий проезд вдоль берега без твердого покрытия; неорганизованная парковка автомобилей рядом с прудом.

Водный объект привлекателен для отдыха и после проведения благоустройства пруд на улице Главной может послужить точкой притяжения жителей.