РИАМО - 25 янв. Разработка котлована для строительства больнично-поликлинического комплекса началась в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте завершены работы по выносу инженерных сетей. Строители приступили к разработке котлована», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Площадь будущего медицинского комплекса составит 26,9 тыс. кв. м. В здании разместится детско-взрослая поликлиника на 450 посещений в смену, консультативно-диагностический центр с профильными отделениями и лабораторией, а также стационар на 60 коек.

Прилегающую к комплексу территорию благоустроят. Возле здания оборудуют парковку, места для отдыха, установят игровые площадки и проведут комплексное озеленение.

Строительство комплекса ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Медицинское учреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи и строится за счет средства бюджета. Медицинские учреждения первого уровня оказывают первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь.

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2024 год.

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