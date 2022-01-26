РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы в среду подведут итоги конкурса кормушек для птиц, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс проводится в рамках акции «Покорми птиц зимой», начало мероприятия перенесли на 13:00.

Участникам конкурса предлагают принести сделанную кормушку и выиграть подарок. У кормушки должны быть крыша, бортики и возможность закрепить ее на дереве.

Три самые красивые кормушки вывесят в Центральном парке.