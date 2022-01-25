РИАМО - 25 янв. Количество инфицированных коронавирусом в столице выросло в 5 раз 25 января по сравнению с декабрем 2021 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что также растет нагрузка на поликлиники мегаполиса. Она увеличивается пропорционально.

«Число госпитализаций растет не так быстро. Омикрон-штамм уже доминирует, но большинство тяжелых пациентов поступают в больницы с дельтой. С учетом мирового опыта заболеваемость в столице будет расти еще пару недель. Мы делаем все, чтобы оптимизировать работу поликлиник и обеспечить медпомощь для граждан», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Он уточнил, что некоторые компании перевели на дистанционный режим работы до 50% работников. Такое же число и на госслужбе.

Кроме того, столичный градоначальник посоветовал пенсионерам сейчас соблюдать режим самоизоляции. Несмотря на то, что омикрон-штамм переносится легче, он все равно опасен для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

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