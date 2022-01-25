РИАМО - 25 янв. Российская столица побила рекорды по экспорту продукции перерабатывающей и пищевой промышленности в октябре и ноябре 2021 года. Объем экспорта пищевой продукции в сентябре – ноябре составил более 100 млн долларов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня Москва поставляет свою продукцию в 183 страны и продолжает наращивать экспорт. Это положительно отражается на экономике и дает стимул для московских производителей. По итогу октября и ноября 2021 года Москва установила рекорды по экспорту продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, в октябре столичный экспорт АПК увеличился на 29% и почти на 31% в ноябре в сравнении с аналогичными периодами 2019 года. Кроме того, показатели московского экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за сентябрь-ноябрь 2021 года превысил 100 млн долларов», — сказал Ефимов.

Ранее ТАСС сообщил, что экспортеры продовольствия из России в ноябре побили рекорд. Объем экспорта составил 3,82 млрд долларов.