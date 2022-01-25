РИАМО - 25 янв. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение выставить на торги земельный участок площадью 0,66 га в поселке Малино, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На участке появится административно-деловой центр.

«Здесь планируется построить административно-деловой центр общей площадью 4 800 кв. м», – пояснила ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Москвы Анастасия Пятова.

Наземная площадь будущего центра будет равна 3,3 тыс. кв. м, еще 1,5 тыс. кв. м будут расположены под землей.