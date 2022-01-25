РИАМО - 25 янв. Строители продолжают возведение объекта дошкольного учреждения, расположенного в жилом комплексе «Гусарская баллада» подмосковного Одинцова. Он рассчитан на 400 детей, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
Сейчас на объекте завершено устройство фундаментной плиты. Продолжаются работы по армированию вертикальных конструкций технического этажа.
В трехэтажном детском саду появятся залы для занятий музыкой и спортом, игровые и спальные комнаты. А также будут столовая, кабинет врача, классы для секций. Общая площадь здания более 5,4 тыс. кв. м.
Здание будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду.
Дошкольное учреждение введут в эксплуатацию в этом году.
Более 8,5 млрд руб выделили на строительство школ и детсадов в Подмосковье в 2022 г>>
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