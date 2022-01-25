РИАМО - 25 янв. Проведение тестирования сотрудников в российских компаниях будет массовым, но не будет носить обязательный характер. Применение тестирования позволит сберечь здоровье сотрудников и сэкономить миллионы и миллиарды рублей, сообщил депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

«Хотя требование проводить тестирование на COVID-19 на предприятиях необязательное, серьезный бизнес и руководители серьезных предприятий эту меру применят. Особенно это касается предприятий, где масса сотрудников, которых нельзя перевести на удаленку», - заявил Голубев в интервью радио Sputnik.

Выявление заразившихся сотрудников позволит своевременно изолировать их от коллектива и обеспечить бесперебойную работу предприятий.

«Бесперебойная работа предприятий — это не только жизнь и здоровье сотрудников, но и экономическое благополучие огромного числа людей. Речь не только про самих работников, но и про членов их семей, про стабильную работу целых секторов экономики», - объяснил Голубев.

Он отметил, что массовое тестирование будет востребовано у российских работодателей, поскольку оно куда менее затратно, чем те последствия, которые могут быть вызваны массовым заболеванием сотрудников компаний.

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