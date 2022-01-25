РИАМО - 25 янв. На территории Богородского городского округа ввели в эксплуатацию новый магистральный водовод, проведенный от насосной станции №9 Восточной системы водоснабжения (г. Старая Купавна) к поселку Рыбхоз, сообщает пресс-служба подмосковного министерства ЖКХ.

«Строительство водовода к поселку Рыбхоз в Богородском городском округе осуществлялось в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода», Государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» с целью улучшить показатели системы водоснабжения в указанном населенном пункте», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что средства на финансирование проекта были выделены из регионального и федерального бюджетов.

Протяженность трубопровода, построенного с использованием современных материалов и технологий как закрытым, так и открытым способами, составила 4 606,7 метров. Пропускная способность нового водовода - 2000 м3/сут.

Ввод нового объекта улучшил качество водоснабжения для более чем 1 тыс. жителей поселка Рыбхоз.

Необходимость строительства нового водовода была обусловлена высоким содержанием железа в действовавших источниках и неудовлетворительным качеством водоснабжения по результатам проведенной проверки воды.

Строительно-монтажные работы были полностью завершены еще в конце прошлого года. Перед тем как начать работы по переключению жителей поселка Рыбхоз к новому водоводу, трубопровод промыли, продезинфицировали и отобрали пробы воды для проведения лабораторных исследований, по результатам которых холодная вода признана соответствующей нормативным показателям.

На сегодняшний день продолжаются работы по наладке гидравлического режима распределительной сети поселка Рыбхоз и выводу оборудования на штатный режим.

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