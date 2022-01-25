РИАМО - 25 янв. Чтобы защитить детей от заражения Covid-19, врачи рекомендуют вакцинироваться «Спутником М». Вакцина разработана центром им. Гамалеи для подростков 12-17 лет. Вакцину начали поставлять в Московскую область, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Спутник М» является двухкомпонентной вакциной, как и «Спутник V». Интервал между уколами должен составлять 3 недели.

«Дети не меньше взрослых подвержены риску заболевания коронавирусом, а также развитию тяжелых осложнений. За минувшую неделю у нас выявлено больше новых случаев среди юных жителей региона: дети от 0 до 9 лет - плюс 2%, а от 10 до 16 лет – плюс 6%. Московская область получила первую партию вакцины от коронавируса для детей – 1,8 тыс. комплектов доз. Она уже поставлена в пункты вакцинации детских поликлиник», — сказала зампред правительства региона – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Прививки детям делают на добровольной основе, с письменного согласия родителей. В то же время ребенок с 15 лет может самостоятельно принять решение о вакцинации. Привиться можно в детских поликлиниках или в медицинских кабинетах образовательных организаций. Записаться на вакцинацию можно через региональный портал госуслуг. Перед прививкой педиатр обязательно проведет осмотр ребенка, чтобы допустить его к прививке.

«Мы отметили, что сейчас на фоне увеличения заболеваемости появились обращения от родителей. Они заботятся о своих детях. Больше всего обращений сделать прививку «Спутником М» - от подростков от 15 лет», — отметил заведующий поликлиникой №3 Красногорской горбольницы №2 Вадим Буровцев.

Адреса прививочных пунктов, где могут вакцинироваться дети, можно посмотреть на карте на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом. Там можно выбрать самый удобный пункт и построить маршрут к нему, узнать время работы и записаться на прием.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>