РИАМО - 25 янв. В декабре прошлого года сотрудники логистических центров «Почты России» Москвы и Подмосковья обработали 22 млн отправлений. Ежедневно специалисты принимали и отправляли свыше 700 тыс. посылок и мелких пакетов по магистральным и узловым маршрутам, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

Большую часть отправлений составили заказы из онлайн-магазинов Европы и Китая, новогодние и рождественские подарки. В декабре количество посылок, мелких пакетов и писем, которые обрабатывали в логистических центрах компании, было вдвое меньше.

В среднем до 3 млн отправлений в сутки обрабатывается во всех логистических и сортировочных центрах региона в высокий сезон. Работа с почтовыми отправлениями ведется круглосуточно. Так, в международном логистическом центре Внуково посменно работают свыше 1 тыс. сотрудников. Благодаря им письмо или посылка не задерживается в сортировочном или логистическом центре более чем на 8 часов.

Ежедневно на почтовые маршруты выходят свыше 1,7 тыс. машин и магистральных грузовиков. Они развозят почту как внутри Московского региона, так и по всему Центральному округу. Маршруты доставки корреспонденции корректируются онлайн, поэтому перераспределение автотранспорта происходит быстро.

Увеличение числа почтовых отправлений в сезон начинается с ноябрьских распродаж. После этого начинаются предновогодний и рождественский потоки почты. Специалисты работают в усиленном режиме вплоть до середины весны, пока к адресатам не придут все подарки ко дню Святого Валентина, Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Робот‑курьер, доставляющий посылки: как работает новый сервис Почты России>>