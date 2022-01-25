РИАМО - 25 янв. Во вторник вечером на территорию Подмосковья обрушится сильный снег, ожидается гололед, на дорогах образуется гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Снегопад будет идти всю ночь, до утра 26 января.

При сильном снеге нужно соблюдать осторожность, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях. Водителям лучше всего отказаться от поездок на личном транспорте и быть предельно внимательными при дорожном движении.

При гололеде советуют передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении стоит присесть, чтобы снизить высоту падения. Водителям нельзя выезжать на гололедицу на летней резине.