РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Депутат Мособлдумы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Мособлдуме Лидия Антонова поздравила студентов Люберецкого техникума имени Гагарина с Днем российского студенчества, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Видеоконференция прошла при участии руководителя общественной приемной местного отделения партии Ашота Маргаряна, заместителя директора техникума Андрея Корнеева и педагога.

«День студента – один из самых любимых праздников в России. На протяжении всей жизни мы вспоминаем студенческие годы и в отдельности Татьянин день. Он всегда наполнен добрыми встречами с друзьями, ярким общением и светлыми эмоциями. Желаю вам, чтобы в следующем году вы имели возможность отметить его в более широком формате, а главное – в живом, а не дистанционном, общении друг с другом», - сказала Антонова.

Студенты 2 курса по специальности «Пожарная безопасность» общались с депутатом о мерах поддержки студенчества в Подмосковье, о поднятии престижа рабочих профессий в регионе и правильном выборе будущей специальности.

«В Московской области действует специальная программа профессиональной подготовки молодежи. Поддержка осуществляется и грантами, и социальной стипендией. Вопрос ее регулярной индексации – один из приоритетных для правительства области и Мособлдумы», - уточнила Антонова.

В конце встречи педагогам вручили цветы, а студентам – полезные гаджеты.