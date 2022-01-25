РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. Депутат Мособлдумы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Мособлдуме Лидия Антонова поздравила студентов Люберецкого техникума имени Гагарина с Днем российского студенчества, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Видеоконференция прошла при участии руководителя общественной приемной местного отделения партии Ашота Маргаряна, заместителя директора техникума Андрея Корнеева и педагога.
Студенты 2 курса по специальности «Пожарная безопасность» общались с депутатом о мерах поддержки студенчества в Подмосковье, о поднятии престижа рабочих профессий в регионе и правильном выборе будущей специальности.
«В Московской области действует специальная программа профессиональной подготовки молодежи. Поддержка осуществляется и грантами, и социальной стипендией. Вопрос ее регулярной индексации – один из приоритетных для правительства области и Мособлдумы», - уточнила Антонова.
В конце встречи педагогам вручили цветы, а студентам – полезные гаджеты.
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