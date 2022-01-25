РИАМО - 25 янв. В Подмосковье в 4-й раз стартовал конкурс на «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья». Он проводится в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», запущенной в 2017 году, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Активные жители, которые уделили свое время преображению своих подъездов и приданию им индивидуальности, будут отмечены по результатам смотра.

«Конкурсный отбор пройдет в 2 этапа, на первом этапе лучшие подъезды выбирает конкурсная комиссия, на втором этапе, с помощью интернет-портала «Добродел» жители проведут голосование, по результатам которого определятся лучшие подъезды Подмосковья», - сказал министр ЖКХ Антон Велиховский.

Поучаствовать в конкурсе уже готовы жители 27 многоквартирных домов из 16 округов. Их подъезды оценят по креативности и дизайну.

В рамках конкурса жители могут заявить об интересных дизайнерских решениях в трех номинациях: «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья» (в категории есть делении по трем типам этажности), «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей» и «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий».

Победу в последней номинации будут присуждать не только члены жюри, но и представители органов исполнительной власти, общественники и пользователи портала «Добродел».

Участие в конкурсе полностью добровольное. По программе «Мой подъезд» жители сами могут определять обновляемое пространство и контролировать выполнение работ. В их ведении цвет стен, оформление входа, форма светильников, полы и перила. Главное условие – неравнодушие.

«Для нас здесь нет проигравших, каждый дом, каждый подъезд, преобразившийся по программе «Мой подъезд» — это большой вклад в формирование уже сейчас комфортной среды для жителей», - заключил Велиховский.