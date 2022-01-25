РИАМО - 25 янв. Президент России Владимир Путин во вторник провел видеовстречу со спортсменами сборной страны на Играх в Пекине. Среди них 8 конькобежцев из Коломны, сообщается на сайте конькобежного центра «Коломна».

Встреча со спортсменами прошла в преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине.

Общение представителей сборной по конькобежному спорту с главой государства проходило на площадке конькобежного центра «Коломна». Глава государства поздравил олимпийцев с включением в национальную команду, пожелал удачи, здоровья и триумфальных выступлений на Олимпиаде.

В состав сборной команды по конькобежному спорту вошли 8 коломенцев: Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Дарья Качанова, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Руслан Мурашов, Сергей Трофимов.

26 января состоится утренняя тренировка спортсменов на коломенском льду, а затем команда улетит в Китай.

Игры пройдут в Пекине 4-20 февраля.